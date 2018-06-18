المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو، أن اليوم الاثنين هو آخر أيام مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية من صباح اليوم التالى، حيث سيعود التشغيل ابتداءً من الغد الثلاثاء للمواعيد الطبيعية اليومية التى تبدأ الخامسة والنصف صباحا بالخطوط الثلاثة وتنتهى الواحدة من صباح اليوم التالى.

كانت شركة المترو قررت استمرار العمل بمواعيد رمضان فى أيام العيد ومد ساعات التشغيل حتى الثانية من صباح اليوم التالى، بحيث تقوم رحلة آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهًا إلى حلوان، وتقوم من حلوان 12.40 متجهًا إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة بالاتجاهين فى محطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

كانت رحلة آخر قطار بالخط الثانى تقوم من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحًا متجهًا إلى المنيب، وتقوم آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحًا متجهًا إلى شبرا الخيمة، وتقوم آخر قطار بالخط الثالث من العتبة 1.25 صباحا متجها إلى الأهرام بمصر الجديدة، وتقوم آخر قطار من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجها إلى العتبة، مع التقاء آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، والتقاء آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحًا، وهى المواعيد التى سينتهى العمل بها اليوم الاثنين.