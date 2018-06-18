القابضة الكيماوية تضخ 2.68 مليار جنيه استثمارات جديدة فى الشركات

كتب عبد الحليم سالم

قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم ضح نحو 2.67 مليار جنيه استثمارات فى الشركات العام المقبل 2018-2019.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن الاستثمارات الجديدة تتركز فى عمليات والإحلال والتجديد وزيادة رؤؤس الأموال، منها 734 مليون جنيه زيادة راس مال شركة كيما، و220 مليون جنيه فى وحدة حامض النيتريك بشركة الدلتا للأسمدة.

وضخ 400 مليون جنيه لتطوير مصنع سماد النترات بالدلتا للأسمدة، و190 مليون جنيه لضواغط غاز ثانى اكسد الكربون بنفس الشركة، علاوة على 220 مليون جنيه لشركة النصر للأسمدة وحدة معالجة الصرف الصناعى.

وأضاف عماد الدين مصطفى، أنه سيتم ضخ 583 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل شركة راكتا ومشروعات التوافق البيئى، وأيضا ضخ 145 مليون جنيه لمصنع فلنكات متنقل بشركة سيجوارت، ورفع الطاقة الإنتاجية وضخ 50 مليون جنيه لتطوير مصنع سيور ومصنع اللاتكس بشركة ناوربين، و65 مليون جنيه لخط الكرتون المضلع بشركة مطابع محرم، و80 مليون جنيه لشراء حصة التداول الحر لأسهم القومية للأسمنت.