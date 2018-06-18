الصليب الأحمر: استخدام إسرائيل للرصاص الحى يتسبب فى "أزمة غير مسبوقة" بغزة

الامم المتحدة (أ ف ب)

حذّر مسؤول كبير فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن استخدام اسرائيل للرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى قطاع غزة يشكل أزمة غير مسبوقة، تفوق قدرة العاملين فى القطاع الصحي، مع وجود أكثر من 13 ألف مصاب.

وقتل 132 فلسطينيا على الأقل على أيدى القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل منذ اندلاع الاحتجاجات اواخر مارس الماضي، وبلغت الاحتجاجات ذروتها فى 14 مايو عندما قتل 61 فلسطينيا على الاقل فى تظاهرات تزامنت مع افتتاح السفارة الاميركية فى القدس.