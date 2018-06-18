الشرطة النسائية تؤكد: العيد بدون تحرش ولا مضايقات ولا بلاغات من الفتيات

كتبت - أمانى الأخرس

استكملت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة المكونة من عناصر شرطية نسائية حملاتها الأمنية بمحيط دور العرض بوسط البلد.

وقد بدأت عناصر الشرطة النسائية جولاتها منذ اليوم الأول للعيد وتقود الحملات العميد نشوى محمود مدير مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، وتتولى توزيع عناصر من الشرطة النسائية من ذات الإدارة، وذلك لمكافحة ظاهرتى العنف والتحرش المعاكسات التى تتعرض لها الفتيات أثناء دخولهن دور السينما وذلك من قبل الشباب.

وأكدت نشوى محمود أنه لا توجد أى مضايقات أو بلاغات من الفتيات لأى حاله تحرش وأن تلك العيد خالى من التحرش ولاقت الشرطة النسائية ترحابا من قبل الفتيات والأهالى بتواجدهم مؤكدين أنهن يشعرن بالأمان لوجودهن وأنه لا وجود للتحرش.

يشارك اللواء هانى جرجس، نائب مدير أمن القاهرة، تفقد الحالة الأمنية منذ اليوم الأول للعيد ويحرص خلال جولته التفقدية على مصافحة رجال الأمن وعناصر الشرطة النسائية والشد من أزرهم وحثهم على العمل من أجل حفظ الأمن وضمان سلامة الفتيات من المضايقات والمعاكسات وتتسلح عناصر الشرطة النسائية بالصاعق الكهربائى فى حال تطور الشغب أمام دور السينمات.