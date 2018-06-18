الزراعة: ارتفاع الإنتاج السمكى لـ1.8 مليون طن ونتوقع زيادة 300 ألف نهاية العام

كتب عز النوبى

قال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك وصل حاليًا إلى مليون و822 ألف طن لأول مرة طبقًا لآخر إحصائيات، بعد التوسع فى العديد من مشروعات الاسترزاع السمكى وتطوير البحيرات الشمالية، مؤكدًا أن البحيرات شهدت تطويرًا غير مسبوق لزيادة المخزون السمكى، وأن العام الحالى يتوقع أن نصل إلى 2.1 مليون طن إنتاج مصر من الأسماك، موضحًا أن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى يساهم فى التنمية وسد الفجوة الغذائية.

وأضاف خالد الحسنى، فى تصريحات لـ"الليوم السابع"، إن زيادة الإنتاج السمكى فى مصر من خلال خطة التطوير التى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالبحيرات الشمالية والتوسع فى المشروعات السمكية، ورفع كفاءتها وتعظيم إنتاجيتها، فضلاً عن تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد، ليساهم فى تقليص الفجوة والنقص فى البروتين الحيوانى، كما تواصل الوزارة بالتنسيق مع الوزرات المعنية تنفيذ مشروعات تطوير وتطهير البحيرات لإعادتها لسابق عهدها، ورفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير وإنشاء قنوات شعاعية ومحطات للتنقية، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكى، ووضع معايير لجودة المزارع السمكية والمنشآت ليس فقط من أجل التصدير ولكن للإنتاج المحلى كذلك، والتوسع مشروعات الإنتاج السمكى.