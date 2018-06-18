video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الايراني يزور فيينا الشهر المقبل لبحث الضمانات للاتفاق النووي

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:57 م
الرئيس الايراني يزور فيينا الشهر المقبل لبحث الضمانات للاتفاق النووي الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ف ب
إضافة تعليق

يقوم الرئيس الإيرانى حسن روحانى بزيارة رسمية إلى فيينا فى 4 يوليو، فيما تسعى طهران للحصول على ضمانات من جانب القوى الاوروبية والصين وروسيا للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم معها.

وسيلتقي الرئيس الايرانى نظيره النمساوى ألكسندر فان دير بيلن، ورئيس الحكومة سيباستيان كورت، كما أعلنت الرئاسة النمساوية الاثنين. وافادت الصحافة النمساوية ان روحانى يمكن أن يزور ايضا سويسرا.

وكانت فيينا مسرح سنوات من الماراثون الدبلوماسى الذي أدى إلى توقيع اتفاق تاريخى فى يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى حول الرنامج النووى الايرانى. كما تضم المدينة مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالإشراف على احترام إيران بنود الاتفاق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرقاش: سكان الحديدة فى اليمن لا يريدون أن يحكمهم متطرفون مدعومون من إيران

"وول ستريت": أمريكا وإسرائيل شنتا هجمات إلكترونية على برنامج إيران النووى

مسئول أمريكى: قواتنا فى سوريا ضرورية لمنع وصول إيران إلى المتوسط

روحانى

إيران

فيينا

الاتفاق النووى الإيرانى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة