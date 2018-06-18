الرئيس الايراني يزور فيينا الشهر المقبل لبحث الضمانات للاتفاق النووي

أ ف ب

يقوم الرئيس الإيرانى حسن روحانى بزيارة رسمية إلى فيينا فى 4 يوليو، فيما تسعى طهران للحصول على ضمانات من جانب القوى الاوروبية والصين وروسيا للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم معها.

وسيلتقي الرئيس الايرانى نظيره النمساوى ألكسندر فان دير بيلن، ورئيس الحكومة سيباستيان كورت، كما أعلنت الرئاسة النمساوية الاثنين. وافادت الصحافة النمساوية ان روحانى يمكن أن يزور ايضا سويسرا.

وكانت فيينا مسرح سنوات من الماراثون الدبلوماسى الذي أدى إلى توقيع اتفاق تاريخى فى يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى حول الرنامج النووى الايرانى. كما تضم المدينة مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالإشراف على احترام إيران بنود الاتفاق.