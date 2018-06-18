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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:14 م
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الرئيس الأفغانى يمدد وقف إطلاق النار لـ10 أيام أخرى

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:35 ص
الرئيس الأفغانى يمدد وقف إطلاق النار لـ10 أيام أخرى الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى
كابول (أ ش أ)
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أعلن بيان أصدره قصر الرئاسة الأفغانى، أن الرئيس الأفغانى، محمد أشرف عبد الغنى، قام بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار أحادى الجانب لعشرة أيام أخرى.

وذكر البيان، الذى نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن الرئيس الأفغانى اتخذ هذا القرار أثناء عقد اجتماع مع مجلس الأمن الوطنى الأفغاني.

وأضاف البيان أن المشاركين فى الاجتماع أدانوا بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى ننجرهار شرق أفغانستان وقدموا تعازيهم لأسر الضحايا.

يذكر أن الرئيس الأفغانى أعلن، فى وقت سابق، عن عقد هدنة مع حركة طالبان بدءا من السابع والعشرين من شهر رمضان الماضى وحتى خامس أيام عيد الفطر.

وقام عبد الغنى بتمديد الهدنة مع طالبان عقب اتفاق أولى بوقف إطلاق النار شهده الطرفان فى عيد الفطر.

ورغم ذلك، قُتل وأصيب عشرات الأشخاص فى هجمات انتحارية تم تنفيذها فى ننجرهار.

ومن جانبها أعلنت طالبان عن وقف الهدنة مع الحكومة الأفغانية.

 


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