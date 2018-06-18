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الحكومة الإسبانية: نصف مهاجرى "أكواريوس" يريدون اللجوء فى فرنسا

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:46 م
الحكومة الإسبانية: نصف مهاجرى "أكواريوس" يريدون اللجوء فى فرنسا سفينة أكواريوس - أرشيفية
(أ ف ب)
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أكدت الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكى بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، أن نحو نصف المهاجرين الـ630 الذين تم انقاذهم على متن السفينة "أكواريوس" ووصلوا الأحد الى مرفأ بلنسية الاسباني، يريدون طلب اللجوء فى فرنسا.

وقالت الحكومة فى بيان أن "نحو نصف المهاجرين أعربوا عن نيتهم تقديم طلبات لجوئهم فى فرنسا، الدولة التى عرضت استقبال جزء من الأشخاص الذين استقلوا السفينة" أكواريوس.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت السبت موافقتها على اقتراح فرنسا استقبال جزء من هؤلاء المهاجرين، وأوضح مدير عام المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين وعديمى الجنسية باسكال بريس لوكالة فرانس برس أن أحد فرق المكتب ستتوجه قريبا الى بلنسية.

وقال "ما إن تفيدنا السلطات الإسبانية بعدد الأشخاص المعنيين، سيتوجه فريق من المكتب الفرنسى لحماية اللاجئين وعديمى الجنسية، الى المكان لاجراء المقابلات والتأكد من أن الأشخاص يحق لهم اللجوء"، الأمر الذى من المقرر أن يحصل "خلال هذا الأسبوع".

ووصل الأحد 630 مهاجرا انقذتهم السفينة "أكواريوس" ليل 9-10يونيو قبالة السواحل الليبية، إلى بلنسية فى اسبانيا بعد رفض ايطاليا ومالطا استقبالهم.

واوضحت الحكومة الإسبانية الإثنين أنه سيتم منح هؤلاء المهاجرين "اذن دخول استثنائى الى اسبانيا لمدة 45 يوما لأسباب انسانية"، فى وقت يتمّ التحقق من وضعهم.

 


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