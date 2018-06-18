التنمية المحلية تشن حملات على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة التعريفة الجديدة

قال اللواء محمد البندارى، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا دائما بين وزارة التنمية المحلية ومباحث المرور والأجهزة التنفيذية فى المحافظات لتنفيذ حملات مستمرة على مواقف سيارات الأجرة، للتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم رفع الأجرة على المواطنين.

وأضاف الأمين العام لوزارة التنمية المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز تعديل التعريفة ووضعها على بانرات فى المواقف ويتابع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بصفة مستمرة مع غرفة العمليات بالوزارة انتظام الحركة بمواقف سيارات الأجرة على مستوى مختلف المحافظات، فى ظل استمرار الحملات بالمحافظات لتأكيد تطبيق التعريفة الجديدة.

وأشار البندارى، إلى مراجعة كافة المقررات التموينية مع المديريات التموينية بكافة المحافظات وتوفير الحصص المخصصة لكل محافظة من الغاز والسولار ومواد الطاقة، فى ظل مراجعة يومية على استلام تلك الحصص بالكامل، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات استعدت بشكل جيد لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة.

وكان وزير التنمية المحلية قد أكد استمرار رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين وسرعة حلها.