التحالف الدولى يضبط شحنة مخدرات تابعة لـ"داعش" بقيمة 1.4 مليون دولار بسوريا

دمشق أ ش أ

أعلن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، ضبط شحنة كبيرة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب سوريا.

وأوضح المكتب الخاص للتحالف فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" أنه تم ضبط أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون، وتقدر قيمة الشحنة بحوالى 1.4 مليون دولار حسب أسعار السوق السوداء.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العمليات لمحاربة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، اكتشف أن هذه المادة تتمتع بانتشار واسع لدى مسلحى التنظيم، الذين يتعاطونها لإزالة الشعور بالخوف وزيادة قوة التحمل الجسدي.