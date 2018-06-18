الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف طائراته أهدافا لحماس فى قطاع غزة

القدس (رويترز)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن طائراته قصفت 9 أهداف لحركة حماس فى شمال قطاع غزة فى وقت مبكر اليوم الاثنين، ردا على الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة التى أطلقها فلسطينيون من القطاع والتى أضرت بممتلكات إسرائيلية.

وانطلقت صافرات الإنذار أيضا فى مناطق إسرائيلية قرب قطاع غزة خلال الفجر وقال الجيش إن ثلاثة صواريخ أطلقت على أراض إسرائيلية لكن أحدها سقط فى القطاع، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين من الصواريخ أو الضربات الجوية.

وفى الأسابيع الأخيرة أرسل فلسطينيون طائرات ورقية تتدلى منها جمرات فحم مشتعلة أو خرق مشتعلة عبر حدود غزة بهدف إشعال النيران فى أراض زراعية وغابات قاحلة بينما حملت طائرات أخرى عبوات ناسفة صغيرة فى أسلوب جديد سبب أضرارا كبيرة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى أعيرة نارية تحذيرية من الجو ودمر ممتلكات تابعة لأصحاب الطائرات الورقية لكنه امتنع عن استهدافهم، ودعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى استهداف هؤلاء بشكل مباشر.