"الإحصاء" يطلق تجربة لقياس "التضخم" إلكترونيا بـ60 منطقة أغسطس المقبل

كتبت- هبة حسام

يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق تجربة ثالثة لقياس معدل التضخم "التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية" إلكترونياً باستخدام أجهزة التابلت، نهاية أغسطس المقبل.

وبحسب تصريح خاص للمهندسة نهلة صديق، المدير التنفيذى لمشروع استخدام الهواتف النقالة "التابلت" فى جمع البيانات الإحصائية بجهاز الإحصاء، تنفذ التجربة على 60 منطقة موزعة على مستوى الجمهورية معظمها مناطق ريفية.

وأضافت "صديق" أن الهدف من إطلاق تلك التجربة هو قياس مدى جودة الإنترنت فى عدد كبير من المناطق خاصة الريفية والمناطق البعيدة، قبل البدء فى تطبيقه المشروع باستخدام التابلت لقياس معدل التضخم على مستوى الجمهورية.

وكان جهاز الإحصاء، أطلق تجربتين سابقتين لقياس معدل التضخم "إلكترونياً" باستخدام التابلت على مدار الأشهر الماضية، التجربة الأولى بدأت بـ 10 مناطق، والثانية بـ 30 منطقة.

وأوضحت المدير التنفيذى للمشروع، أن الجهاز يحرص على إطلاق عدة تجارب لقياس معدل التضخم إلكترونياً من خلال حطة زمنية تم وضعها، لاكتشاف المشكلات التى قد تواجه الباحثين فى استخدام تلك الطريقة وحلها، قبل تعميم المشروع وتطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأشارت المهندسة نهلة صديق، انه بعد انتهاء التجربة الثالثة المقبل لقياس التضخم إلكترونيا، سيتم تحديد وقت تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية فعلياً، بعد تقييم الوضع ومعرفة المشكلات التى تواجه الباحثين وحلها.

وقالت "صديق"، إن تنفيذ تجارب "قياس التضخم إلكترونياً" تبدأ فى نهاية الشهر المحدد لتنفيذها، بعد أن يكون الباحثين انتهوا من رصد التضخم بالطريقة الحالية والتى تستمر على مدار 22 يوم من كل شهر لإعلان معدل التضخم فى يوم 10 من الشهر التالى، خاصة أن "التضخم" يعد نشرة إحصائية تعلن شهرياً.

وكان جهاز الإحصاء، أطلق تنفيذ مشروع استخدام الهواتف المحمولة "التابلت" فى جمع البيانات الإحصائية، لمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم"، فى اغسطس الماضى، وذلك بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، بهدف تنمية وتطوير القدرات الإحصائية باستخدام تقنية "الهواتف النقالة" فى جمع البيانات والإنتاج الإحصائى.

ومن المقرر أن يعمم الجهاز الطريقة الإلكترونية باستخدام التابلت فى كل المشروعات والأبحاث الإحصائية التى ينفذها، ولكن بشكل تتابعى، بعد الانتهاء من تطبيق التجربة على بحث "التضخم".

وطبقاً للجهاز، تم اختيار "التضخم" كأول الأبحاث الإحصائية التى سيطبق عليها الطريقة الإلكترونية، نظرا لأهمية تلك البحث لما يختص به من قياس التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية للمستهلكين.