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الأمم المتحدة: فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية غير مقبول

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:04 ص
الأمم المتحدة: فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية غير مقبول الامم المتحدة -أرشيفية
(أ ف ب)
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حث المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين واشنطن، اليوم الاثنين، على التوقف عن فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية واصفا السياسة بأنها "غير مقبولة".

وقال فى بيان لدى افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف "فكرة أن تسعى أى دولة لردع الأهالى عبر التسبب بايذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".

ولقى 5 مهاجرين حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح الأحد بعدما لاحقهم عناصر دوريات الحدود بمطاردة بالسيارات انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث فى مدينة بيغ ويلز فى تكساس بعدما حاول عناصر دوريات الحدود توقيف سائق السيارة، بحسب ما أفادت قناة "كى سات" التلفزيونية.

وكان هناك 14 شخصا داخل السيارة بمن فيهم سائقها الذى لم يتعرض لإصابات خطيرة.

ونقلت القناة عن المسؤول فى شرطة مقاطعة ديميت فى تكساس ماريون بويد قوله إن السائق كان يقود السيارة بسرعة 160 كلم فى الساعة لدى محاولته الفرار من عناصر دوريات الحدود.

وأكدت دائرة السلامة العامة فى تكساس أن السائق فقد السيطرة على المركبة التى انقلبت وهو ما تسبب بوقوع الوفيات والإصابات.

وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين أن عناصر الأمن الداخلى اعتقلوا سائق السيارة. ولقى أربعة من الركاب حتفهم على الفور فى حين توفى الخامس فى المستشفى حيث تم نقل المصابين لتلقى العلاج.

ويأتى الحادث فى وقت تحاول الولايات المتحدة التعامل مع أزمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية قامت السلطات خلالها بفصل نحو ألفى طفل عن عائلاتهم فى غضون 6 أشهر.


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