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الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:55 ص
الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى على اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 28  والصغرى 21 درجة.
 
 
 

 


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