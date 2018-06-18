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الإثنين، 18 يونيو 2018 11:31 ص
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اعتقال 8 أشخاص مناهضين لمشروع المناطق الاقتصادية الخاصة فى فيتنام

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:02 ص
اعتقال 8 أشخاص مناهضين لمشروع المناطق الاقتصادية الخاصة فى فيتنام شرطة فيتنام ـ صورة أرشيفية
هانوى(أ ش أ)
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أفادت وسائل الإعلام الرسمى فى فيتنام، اليوم الاثنين، باعتقال الشرطة 8 أشخاص على خلفية التظاهرات المناهضة لتمرير قانون يخشى أن يسمح للمستثمرين الصينيين بالسيطرة على مناطق اقتصادية خاصة يقترح إنشاؤها بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية أن المعتقلين ينتمون لمحافظة بنه توان، ووجهت إليهم اتهامات تكدير النظام العام ومعارضة المسؤولين وتدمير ممتلكات الدولة، وذلك على خلفية التظاهرات التى أقيمت الأسبوع الماضي.

يذكر أن التظاهرات نُظمت بأنحاء البلاد الأسبوع الماضى، بما فيها مدينة (هو تشى منه) الأكبر فى البلاد، والتى اعتقلت بها الشرطة 7 أشخاص.. فيما يخشى المتظاهرون من سيطرة المستثمرين الصينيين على ثلاث مناطق اقتصادية مقترحة يسمح بتأجير الأراضى فيها لمدة 99 عاما.. وكان المشرعون فى فيتنام قد أجلوا تمرير القانون حتى أكتوبر المقبل للسماح بمزيد من البحث.

يشار إلى أن فيتنام أعلنت العام الماضى عن خطط لفتح ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تقدم للمستثمرين حوافز أكبر وقيودا أقل.

 


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