video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 04:40 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: الأمريكيون يدعمون رئيس وزراء كندا ضد ترامب

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 ص
استطلاع: الأمريكيون يدعمون رئيس وزراء كندا ضد ترامب رئيس وزراء كندا والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

كشف استطلاع لمركز "Ipsos" لدراسات الرأى العام وموقع "Global News" أن معظم الأمريكيين يدعمون رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مقابل رئيسهم، دونالد ترامب، فى الخلافات التجارية الأخيرة.

وقال تقرير صدر عقب فرز نتائج الاستبيان، حول قضية الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الضرائب والرسوم المعلنة من طرف واشنطن، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سياسة ترودو، مقابل دعم 37 بالمئة فقط لترامب، بينما امتنع 6 بالمئة عن الإجابة.

أما الكنديون فأيد 72 % من المشاركين فى الاستطلاع رئيس وزرائهم، فيما شاطر 14 % فقط موقف الرئيس الأمريكى.

واتفق مواطنو كلا الدولتين على أن التوتر الأخير بسبب الضرائب الأمريكية المفروضة مؤخرا على الصلب والألومنيوم والتهديدات الكندية بالرد الحاسم عليها تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكشف التقرير الصادر فى موقع "Global News" عن مشاركة 1001 مواطن كندى و1005 أمريكيين فى الاستطلاع .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفيرة الأمريكية فى كندا تتلقى طردا مشبوها وتهديدا بقتل ترامب

وزير خارجية إيران يرد على تصنيف كندا للحرس الثورى منظمة إرهابية: "أوهام"

كندا

امريكا

اخبار كندا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة