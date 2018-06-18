استطلاع: الأمريكيون يدعمون رئيس وزراء كندا ضد ترامب

وكالات الأنباء

كشف استطلاع لمركز "Ipsos" لدراسات الرأى العام وموقع "Global News" أن معظم الأمريكيين يدعمون رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مقابل رئيسهم، دونالد ترامب، فى الخلافات التجارية الأخيرة.

وقال تقرير صدر عقب فرز نتائج الاستبيان، حول قضية الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الضرائب والرسوم المعلنة من طرف واشنطن، أن 57 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون سياسة ترودو، مقابل دعم 37 بالمئة فقط لترامب، بينما امتنع 6 بالمئة عن الإجابة.

أما الكنديون فأيد 72 % من المشاركين فى الاستطلاع رئيس وزرائهم، فيما شاطر 14 % فقط موقف الرئيس الأمريكى.

واتفق مواطنو كلا الدولتين على أن التوتر الأخير بسبب الضرائب الأمريكية المفروضة مؤخرا على الصلب والألومنيوم والتهديدات الكندية بالرد الحاسم عليها تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكشف التقرير الصادر فى موقع "Global News" عن مشاركة 1001 مواطن كندى و1005 أمريكيين فى الاستطلاع .