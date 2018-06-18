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الإثنين، 18 يونيو 2018 09:45 م
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ارتفاع تكلفة تأمين ديون البحرين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخى

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:18 م
ارتفاع تكلفة تأمين ديون البحرين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخى الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين
رويترز
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ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخى مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنب احتمالات حدوث أزمة مالية.

وصعدت تكلفة التأمين على الديون إلى 413 نقطة أساس الأسبوع الماضى، متجاوزة مستويات الذروة السابقة التى بلغت 412 نقطة أساس فى فبراير 2016 عندما كانت أسعار النفط عند نحو 30 دولارا للبرميل.

كما تجاوزت التكلفة مستوى ذروة بلغ 400 نقطة أساس أوائل عام 2012، فى أعقاب انتفاضة سياسية فى العام السابق.

وأدى تراجع أسعار النفط فى الأسابيع القليلة الماضية من نحو 80 دولارا للبرميل فى منتصف مايو إلى 74 دولارا يوم الأحد إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السعودية بواقع سبعة نقاط أساس، وعلى ديون قطر بواقع عشر نقاط أساس.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين 82 نقطة أساس منذ منتصف مايو.

 


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