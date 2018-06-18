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اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز طبيًا ويشارك أمام روسيا بنسبة 95%

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:19 ص
اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز طبيًا ويشارك أمام روسيا بنسبة 95% محمد صلاح
كتب أحمد طارق
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أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمرافق لبعثة المنتخب الوطنى في روسيا، أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة فى مواجهة روسيا المقرر لها الثلاثاء، المقبل، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018 بروسيا.

 

أوضح كردى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولى" أن محمد صلاح سيشارك مع الفراعنة أمام روسيا بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى 95%، خاصة بعد أن شارك اللاعب فى التدريبات الجماعية وظهر بمستوى جيد.

 

 

 


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محمد صلاح

منتخب مصر

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