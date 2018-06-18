إصابة زوجين وطفلتيهما فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب زوج زوجته وطفلتين، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نفق سنور بحوالى 2 كيلو اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بداخلها 4 من أسرة واحدة.
وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم محمد محمد ربيع 45 سنة، يعمل بشركة بترول، اشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته وتدعى نادية أبو الفتوح عباس، 35 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح بالرأس، وطفلتان هما "نادية" 13 سنة، " فريدة" 9 أشهر، مصابين بسجحات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وتم تقديم الإسعافات الأولية داخل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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