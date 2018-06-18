إصابة زوجين وطفلتيهما فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب زوج زوجته وطفلتين، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى عند نفق سنور بحوالى 2 كيلو اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بداخلها 4 من أسرة واحدة.