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إسرائيل توجه اتهاما لوزير سابق بشأن الاشتباه بتجسسه لصالح إيران

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:25 م
إسرائيل توجه اتهاما لوزير سابق بشأن الاشتباه بتجسسه لصالح إيران رئيس الوزراء الاسرائيلى
رويترز
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أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) اليوم الاثنين إن إسرائيل وجهت اتهاما للوزير الإسرائيلى السابق جونين سيجيف للاشتباه بتجسسه لصالح إيران.

وقال شين بيت فى بيان إن سيجيف الذى شغل منصب وزير الطاقة فى منتصف التسعينات وكان يعيش فى نيجيريا "جندته المخابرات الإيرانية وأصبح عميلا". واعتقل سيجيف أثناء زيارة لغينيا الاستوائية فى مايو أيار وسُلم لإسرائيل حيث وجهت له لائحة اتهام يوم الجمعة.

وفى سياق منفصل هدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشن عمليات عسكرية داخل الأراضى السورية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلى، عن نتنياهو قوله، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلية الأسبوعية أمس الأحد، إن إسرائيل تتحرك فى أى مكان فى سوريا ضد محاولات طهران والتنظيمات التى تدور فى فلكها للتموضع فيها، مشددا على وجوب أن تنسحب القوات الإيرانية من الأراضى السورية كافة.

وأضاف نتنياهو، فى مستهل الجلسة، أنه أوضح المبادئ الإسرائيلية بهذا الخصوص خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه خلال نهاية الأسبوع الماضى مع كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو .


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