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إردوغان: مقاتلين أكراد يغادرون منطقة "منبج" بشمال سوريا

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:04 م
إردوغان: مقاتلين أكراد يغادرون منطقة "منبج" بشمال سوريا رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
اسطنبول (رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، إن مقاتلين من فصيل كردى سورى يغادرون منطقة منبج بشمال سوريا.

وأعلنت القوات المسلحة التركية فى وقت سابق أن قوات تركية وأمريكية بدأت دوريات مستقلة فى شمال سوريا على امتداد الخط الفاصل بين المناطق التى تسيطر عليها تركيا ومدينة منبج التى تقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية تتمركز بها. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية، وأدلى إردوغان بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابى فى إقليم أوردو الشمالي.

 

 


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