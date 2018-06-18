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أسقف الكنيسة القبطية بروما يشارك فى استقبال فوج حج مسار العائلة المقدسة

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:33 م
أسقف الكنيسة القبطية بروما يشارك فى استقبال فوج حج مسار العائلة المقدسة الأنبا برنابا أسقف إيبارشية تورينو وروما
سارة علام
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وصل إلى القاهرة الأنبا برنابا أسقف إيبارشية تورينو وروما، ضمن المشاركة فى الوفد المصرى لاستقبال الفوج السياحى الثالث ضمن رحلات الحج السياحي لمسار العائلة المقدسة بمصر.
 
كان الأنبا برنابا فى استقبالهم فى مطار القاهرة وبكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى.
 
كما حضر الاستقبال الرسمى الذى أقيم بإكليريكية الكاثوليك بالمعادى، بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم  إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر وسيادة المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر ونيافة المطران الأنبا توماس عدلي مطران الكاثوليك بالجيزة ونادر جرجس منسق زيارات مواقع العائلة المقدسة.
 
يضم الفوج السياحي الإيطالي حوالى 50 شخصًا. 
ومن المقرر أن يزور الوفد عدة نقاط من مسار العائلة المقدسة وبعض الأماكن السياحية بمصر.

 


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بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدًا إيطاليًا يبدأ زيارته لمسار العائلة المقدسة بمصر

العائلة المقدسة

انبا برنابا

الكنيسة




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