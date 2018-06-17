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الأحد، 17 يونيو 2018 06:27 ص
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8 معلومات عن "وثيقة المعاش التكميلى" لزيادة دخلك بعد سن التقاعد

الأحد، 17 يونيو 2018 06:00 ص
8 معلومات عن "وثيقة المعاش التكميلى" لزيادة دخلك بعد سن التقاعد نقود - ارشيفية
حسام الشقويرى
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تعد وثيقة المعاش التكميلى من أفضل التغطيات التامينية التى يمكن الحصول عليها لزيادة مبلغ المعاش عند بلوغ سن التقاعد وذلك من خلال تحديد معاشك بنفسك من خلال قسط ثابت تحصل عليه مدى الحياة  ، الأمر الذى يناسب ايضا  أصحاب المهن الحرة لعدم وجود دخل ثابت لهم بعد الوصول لسن المعاش .


 

أولاً:المزايا التأمينية :
 

تضمن الوثيقة ما يلى : فى حالة البقاء على قيد الحياة حتى تاريخ المعاش : يدفع معاش شهرى إبتداء من آخر الشهر التالى لتاريخ بلوغ سن المعاش ولمدى حياة المؤمن عليه وبحد أدنى 15 سنة ، او فى حالة الوفاة قبل بلوغ سن المعاش ويحصل المؤمن عليه على الاتى : ً قيمة معاش 12 شهر دفعه واحدة و يدفع معاش شهرى إبتداء من الشهر التالى للشهر الذى حدث به الوفاة حتى نهاية مدة التأمين وبحد أدنى 15 سنة.


 

ثانياً:تعدد الإستحقاقات :
 

للمتعاقـد الحـق فـى أن يحـدد سـن استحقـاق المـعــاش المـنـاســب لـــه ( 50 ، 55 ، 60 ، 65 سنة ) وله الحق فى أن يجمع بين أكثر من استحقاق بأن يصدر له أكثـر من وثيقة بشرط إلا يقل المعاش الشهرى فى الوثيقة الواحدة عن مائة جنيه .

ثالثا :السن ومدة التأمين :

الحد الأدنى لسن المؤمن عليه عند بدء التأمين : 20 سنة

الحد الأدنى لمدة التأمين لكل استحقاق : 15سنة

على أن لا يتجاوز السن والمدة تاريخ استحقاق المعاش الذى يختاره العميل.

 

رابعا :قسط التأمين الشهرى :
 

يحدد وفقاً لأعمار المؤمن عليهم عند بدء التأمين وتاريخ استحقاق المعاش(65،60،55،50 سنة) ووفقاً لجدول الأسعار المرفق.

الأقساط الشهرية تدفع مقدماً .

 

خامسا :المعاش :

الحد الأدنى للمعاش الشهرى هو مائة جنيه ويضاعف بدون حد أقصى .

سادسا :مزايا إضافية :
 

للمتعاقد الحق فى طلب سريان الوثيقة بمعاش شهرى مخفض معفى من دفع الأقساط أوتصفية قيمتها بشرط مرور ثلاث سنوات مسددة الأقساط بالكامل .

يكون من حق المتعاقد إعادة سريان الوثيقة بالكامل بعد إلغائها أو سريانها بمعاش مخفض وذلك وفقاً للأسس الفنية المتبعة بالشركة .

تغطى الوثيقة أخطار الحرب للمدنيين .

تغطى الوثيقة الأخطار المترتبة على التنقلات الجوية أو البحرية على خطوط منتظمة.

 

سابعا :الإعفاء الضريبى :
 

إعفاء أقساط التأميـن على الحياة بشرط ألا تـزيد جملة ما يعفى من أقســاط التـأمـين ( تأمينات الحيـاة والصحى ) عن 15 ٪ من صافى الإيـراد الخاضع للضريبـة أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر .

 

ثامنا :القروض :
 

يمكن منح قروض بضمان الوثيقة بشرط مرور خمس سنوات مسددة الأقساط بالكامل فى حـدود 90 ٪ من قيمة التصفية ويتم سـداد القروض والفائـدة على دفعات مع القسط الدورى ويحسب معدل الفائدة للقروض حسب معدل الخصم بالبنك المركزى فى تاريخ بدء القرض والذى سوف يتم إبلاغ إدارة الحياة بالمنطقة فى حينه.

 

 


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