وفد كردى فى بغداد للتشاور حول تشكيل الكتلة الأكبر فى البرلمان العراقى

كتب أحمد جمعة

قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إنه من المحتمل قيام وفد كردى بزيارة بغداد بعد عطلة عيد الفطر المبارك، للتشاور مع الكتل والأحزاب السياسية العراقية الأخرى الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، حول تشكيل الكتلة الأكبر.

وأضاف حبيب، فى بيان صحفى لمكتب الحزب بالقاهرة اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يكون الوفد الكردى مشتركا بين الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني.

وحول انضمام الديمقراطي الكردستاني إلى تحالف سائرون- الفتح، أشار ممثل الديمقراطي الكردستاني في القاهرة، إلى أن حزبه لم يقرر دخول أي تحالف بشكل نهائي حتى الآن، وأن الزيارة المرتفبة للوفد ستقرر ذلك، بعد الوصول إلى الكتل المؤمنة بالحقوق الدستورية للأكراد، وتشكيل الحكومة معها على أساس الشراكة الحقيقة و التوافق و التوازن السياسي.

ولفت حبيب لتكرار دعوات حزبه للأحزاب و القوى الكردستانية لأجل توحيد الصف والتفاوض في بغداد حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستحقاق الكرد الانتخابي في الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى وجود تجاوب كبير وإيجابي من قبل الاتحاد الوطني، لتوحيد المواقف مع حزبه بما يدعم تقوية موقف الكرد، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الزعيم الكردي مسعود بارزاني وقادة عراقيين آخرين لوضع حد للخلافات، والسعى نحو تحقيق المصلحة العليا للعراق عبر الالتزام بالدستور.