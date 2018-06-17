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وزير الهجرة البلجيكى يقترح الموافقة على طلبات اللجوء من الأمم المتحدة فقط

الأحد، 17 يونيو 2018 10:42 ص
وزير الهجرة البلجيكى يقترح الموافقة على طلبات اللجوء من الأمم المتحدة فقط لاجئين ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)
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اقترح وزير الهجرة اليمينى البلجيكى ثيو فرانكين أن تحذو أوروبا حذو أستراليا فى سياستها المتعلقة بالهجرة وأن تقبل طلبات اللجوء فقط من خلال الأمم المتحدة.

وتساءل فرانكين -وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو فى نسختها الأوروبية اليوم الأحد "ألا توجد أى موانئ آمنة فى شمال إفريقيا؟ أن من يأتون إلى أوروبا يجب أن يفقدوا حقهم فى اللجوء".

وأضاف أن على أوروبا قبول اللاجئين فقط الذين يطلبون اللجوء عن طريق معسكرات الأمم المتحدة فى مناطق الصراع وأن تعيد الذين يصلون على شواطئهم بالقوارب.. متابعا: "أنه ينبغى أن تتوقف هذه الهجرة غير الشرعية".

كان فرانكين - الذى يحوز على شعبية كبيرة فى فلاندرز (الإقليم الفلامندى فى بلجيكا)- واحدا من عدد قليل من الوزراء الأوروبيين الذين أعربوا عن دعمهم فى وقت سابق من هذا الأسبوع لقرار وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى بإغلاق موانئ البلاد أمام سفينة تحمل أكثر من 600 مهاجر.

وقال فرانكين: "إذا لم يرغب أحد فى أخذ المهاجرين، فسيكون علينا إقامة مخيم للاجئين فى شمال إفريقيا".

يذكر أن السياسى اليمينى الفلمنكى ليس وحده الذى يدعو إلى استجابة صارمة للهجرة فى أوروبا فلقد دعا الزعيم النمساوى المحافظ سيباستيان كورتز إلى تأسيس "تكتل ضد الهجرة غير الشرعية" بين إيطاليا وألمانيا وبلده، متعهدا بجعل محاربة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى لرئاسة فيينا لمجلس الاتحاد الأوروبى فى النصف الثانى من عام 2018.

 


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