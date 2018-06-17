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الأحد، 17 يونيو 2018 07:26 م
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وزير الطيران يوجه بتوفير كافة التسهيلات للركاب خلال تفقده مطار شرم الشيخ

الأحد، 17 يونيو 2018 05:45 م
وزير الطيران يوجه بتوفير كافة التسهيلات للركاب خلال تفقده مطار شرم الشيخ مطار شرم الشيخ
كتبت رحاب نبيل
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فى إطار جولاته الميدانية داخل المطارات المصرية قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى مطار شرم الشيخ الدولي للتأكيد على جميع الإجراءات الأمنية العامة والتخصصية التى تتم خلال حركة السفر والوصول التى تأتى تزامنا مع كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية بالمطار خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وقالت وزارة الطيران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن الوزير تفقد خلال الزيارة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار من الداخل والخارج كما تفقد جميع مواقع الطائرات وأماكن فحص أمتعة الركاب والسيور بمهبط الطائرات، واطمأن على سير العمل بصالات السفر والوصول، ووجه بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب والسائحين.
 
كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى لمشروع توسعة مبنى الركاب  رقم 2 بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعايبة الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، وذلك فى إطار تنفيذ عملية تطوير مطار شرم الشيخ.
 
 

 


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مطار شرم الشيخ

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