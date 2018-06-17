وزيرة البيئة: الاستدامة المالية بالمحميات تفتح مجالات واعدة للسياحة فى مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة تنفيذ منظومة الاستدامة المالية لـ30 محمية طبيعية فى مصر، والتى تمثل 15٪ من المساحة الإجمالية لمحافظات الجمهورية، بحيث يتم الاستثمار المستدام فى المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية فى فتح مجال واعد لمجالات السياحة فى مصر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن يذلك يعزز من فرص سياحة المؤتمرات فى مصر، والتى يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة، من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، حيث تساهم الأولى فى دفع التنمية الاقتصادية، وتساهم الثانية فى دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح فى البلاد.