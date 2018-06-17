video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 04:24 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: الاستدامة المالية بالمحميات تفتح مجالات واعدة للسياحة فى مصر

الأحد، 17 يونيو 2018 04:00 ص
وزيرة البيئة: الاستدامة المالية بالمحميات تفتح مجالات واعدة للسياحة فى مصر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة تنفيذ منظومة الاستدامة المالية لـ30 محمية طبيعية فى مصر، والتى تمثل 15٪ من المساحة الإجمالية لمحافظات الجمهورية، بحيث يتم الاستثمار المستدام فى المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية فى فتح مجال واعد لمجالات السياحة فى مصر.

 

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن يذلك يعزز من فرص سياحة المؤتمرات فى مصر، والتى يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة، من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، حيث تساهم الأولى فى دفع التنمية الاقتصادية، وتساهم الثانية فى دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح فى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: 11 محورا أساسيا لتطوير العمل البيئي فى مصر

7 ملفات هامة على مكتب وزيرة البيئة الجديدة.. الانتهاء من منظومة المخلفات الجديدة وإزالة أخطر مقالب للقمامة بالمحافظات.. استكمال تطوير المحميات بعد رفع ميزانيتها لـ57 مليون جنيه.. ومواجهة الصرف الصناعى على النيل

وزيرة البيئة

محميات طبيعية

محمية طبيعية

تطوير المحميات الطبيعية




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة