نقابة الأطباء تؤكد حرصها على العمل المشترك مع وزير الصحة لتحسين المنظومة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحرص على التعاون المشترك بينها وبين الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة، لتحسين أحوال الصحة والأطباء فى مصر.

ورحب عبد الحى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بالتعاون مع وزيرة الصحة الجديدة، للوصول بمنظومة الصحة إلى مستوى أفضل.