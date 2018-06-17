نقابة الأطباء تؤكد حرصها على العمل المشترك مع وزير الصحة لتحسين المنظومة

قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تحرص على التعاون المشترك بينها وبين الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة، لتحسين أحوال الصحة والأطباء فى مصر.
ورحب عبد الحى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بالتعاون مع وزيرة الصحة الجديدة، للوصول بمنظومة الصحة إلى مستوى أفضل.
وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن عقدها جمعية عمومية غير عادية للأطباء، يوم الجمعة 22 يونيو الجارى، لمناقشة قضية التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وقضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة