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ميركل: أوروبا بحاجة إلى حل مشترك لأزمة الهجرة المستمرة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:06 ص
ميركل: أوروبا بحاجة إلى حل مشترك لأزمة الهجرة المستمرة ميركل
برلين (أ ش أ)
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا بحاجة إلى حل مشترك لأزمة الهجرة المستمرة، فى الوقت الذى يناضل فيه ائتلافها المحافظ الحاكم من أجل التوفيق بين الخلافات الداخلية حول سياسة اللاجئين.

وأضافت المستشارة - وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" فى نسختها الأوروبية اليوم الأحد، قائلة "هذا تحد أوروبى يحتاج إلى حل وأنا أعتبر هذه المسألة حاسمة للحفاظ على وحدة أوروبا".

وتخوض ميركل حاليًا مواجهة مع حلفائها البافاريين فى حزبها - الاتحاد الاجتماعى المسيحى، بقيادة وزير الداخلية هورست سيهوفر - حول سياسة الحكومة الخاصة بالهجرة، وتنازع الطرفان لسنوات حول القضية، لكن المعركة وصلت إلى ذروتها يوم الخميس الماضى، بعد رفض ميركل تأييد خطة سيهوفر لإعادة بعض اللاجئين على الحدود الألمانية.

وقالت "بوليتيكو"، أن الفشل فى التوصل إلى حل وسط قد يؤدى إلى نهاية التحالف الذى دام عقودًا من الزمن بين حزب ميركل والحزب البافارى مما قد يسقط حكومتها التى مضى عليها ثلاثة أشهر.

وبحسب المجلة أيضا، حثت ميركل سيهوفر على منحها مهلة حتى قمة الاتحاد الأوروبى فى نهاية يونيو الجارى، لكن البافاريين واصلوا الضغط من أجل التوصل إلى حل فى الأيام القادمة.

وقالت المستشارة الألمانية، التى من المقرر أن تجتمع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل، أن ألمانيا وفرنسا ستسعيان إلى وضع أجندة لتعاون الاتحاد الأوروبى فى مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية قبل قمة يونيو، مشيرة إلى أن الطرفين سيناقشان تطوير وحدة الاقتصاد والعملات وتعزيز الابتكار.

 


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