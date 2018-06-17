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منظمة "أطباء بلا حدود" تدين "المعاملة المهينة" لمهاجرى أكواريوس

الأحد، 17 يونيو 2018 04:09 م
منظمة "أطباء بلا حدود" تدين "المعاملة المهينة" لمهاجرى أكواريوس أكواريوس
أ ف ب
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أدانت منظمة "اطباء بلا حدود"، التى استأجرت السفينة "اكواريوس"، اليوم الأحد "المعاملة المهينة" التى تعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، الذين أنقذتهم السفينة قبالة سواحل ليبيا، لكنهم اضطروا إلى القيام برحلة استمرت اسبوعا للوصول الى اسبانيا.

وقالت كارلين كليجر، منسقة الطوارئ فى المنظمة، "حتى لو كانت إيطاليا محقة عندما تقول إن الحكومات الاوروبية لا تشارك فى أعباء اللاجئين، فلا شيء يبرر المعاملة المهينة لركاب أكواريوس".

وأضافت "من المعيب أن السلطات الايطالية قد أغلقت مرافئها أمام هؤلاء الـ630 ناجيا، وجعلتهم يهيمون بلا داع على وجوههم فى البحر، عملا بقرار سياسى".

 

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