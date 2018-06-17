مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى ديالى

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر محلى عراقى، اليوم الأحد، بمقتل شخصين وإصابة طفل جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)ـ أن "رجلا وزوجته قتلا وأصيب ابنهما بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب منزلهم بقرية مردان فى أطراف قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما تم نقل جثتى القتيلين إلى دائرة الطب العدلى، ونقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وتشهد بعض مناطق ديالى بين فترة وأخرى، أعمال عنف ما يؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.