معلومة قضائية.. تعرف على مصطلح "قلم البروتستو"

كتب أحمد إسماعيل

يوجد عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معنها، ومنها قلم البروتستو، وهو عبارة عن كمبيالة أو سند أدنى تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد استحقاقها، وفى حالة عدم الدفع يلزم تحرير "بروتستو عدم دفع" فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق.

وترجع أصل كلمة "البوروتستو" إلى الإنجليزية Protest أى احتجاج، وهى عبارة عن مصطلح تجارى يطلق على ورقة رسميَّة تُحرَّر بناء على طلب صاحب الشأن، لإثبات امتناع احد الافراد من الوفاء بـ"الكمبيالة" أو السند الإذنى ويعرف بـ"إشهار الإفلاس".

عند الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة أو السند الإذنى، يتم اثبات هذا الامتناع عن طريق تحرير "بروتستو" عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق، ويتم بمعرفة المحضر او يقوم بإثبات بروتستو عدم الدفع فى محضر رسمى بمعرفته، وبعد ذلك يتم قيده بالسجل المعد لذلك حتى يتم الرجوع اليه فى حالة طلب شهادة بوجود بروتستو عدم دفع من عدمه، ويوم 15 يتم نشر البروتستو بالجريدة التجارية.

يقدم البروتستو لقلم المحضرين ويقوم رئيس القلم بمراجعه البروتستو، والتأكد من وجود السند "الكمبيالة" والعقد والبروتستو وخاتم البنك ومطابقة الاسم والعنوان والمبلغ وتاريخ الاستحقاق بأصل الكمبياله مع العقد، ويقوم بتقدير رسم البروتستو ويتم توريده لخزينة المحكمة ويتم قيده بدفتر قيد البروتستات فى ذات يوم التقديم.

يحرر المحضر فى ذات يوم القيد والاستلام بالانتقال الفعلى الى عنوان المدين المدون بالعقد والسند لتحصيل الكمبياله أو إثبات عدم الدفع، وفى حالة التحصيل يحرر "بروتستو" تحصيل وتسلم الكمبياله للمدين، ويثبت ذلك فى حينه على العقد المرفق ويقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد تحصيلها، ويتم توريد المبالغ المحصله للبنك ويرد لتسديده بدفتر القيد فى اليوم التالى مباشرة.

فى حاله عدم الدفع يحرر "بروتستو" عدم دفع والتأشير على الكمبيالة وترد للقلم للمراجعة ويسدد بدفتر قيد البروتستو ثم يسجل فى الفهرس الأبجدى لقيد بروتستات حسب تواريخ التنفيذ والحروف الأبجدية.

تنشر أحكام البروتستو بالجريدة التجارية، ولمحو آثار البروتستو لابد من إقامة دعوى محو بروتستو بالإجراءات العادية لرفع الدعوى تختصم فيها المستفيد من الكمبيالة المحرر عنها البروتستو ورئيس القلم التجارى بالمحكمة الصادر منها البروتستو، وتقدم فيها المستندات الدالة على سداد قيمة الكمبيالة وتطلب محو البروتستو.