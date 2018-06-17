video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:38 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومة قضائية.. تعرف على مصطلح "قلم البروتستو"

الأحد، 17 يونيو 2018 12:05 ص
معلومة قضائية.. تعرف على مصطلح "قلم البروتستو" محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

يوجد عدد من المصطلحات والألفاظ الأمنية المتداولة التى يستخدمها البعض دون معرفة معنها، ومنها قلم البروتستو، وهو عبارة عن كمبيالة أو سند أدنى تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد استحقاقها، وفى حالة عدم الدفع يلزم تحرير "بروتستو عدم دفع" فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق.

 

وترجع أصل كلمة "البوروتستو" إلى الإنجليزية Protest أى احتجاج، وهى عبارة عن مصطلح تجارى يطلق على ورقة رسميَّة تُحرَّر بناء على طلب صاحب الشأن، لإثبات امتناع احد الافراد من الوفاء بـ"الكمبيالة" أو السند الإذنى ويعرف بـ"إشهار الإفلاس".

 

عند الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة أو السند الإذنى، يتم اثبات هذا الامتناع عن طريق تحرير "بروتستو" عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق، ويتم بمعرفة المحضر او يقوم بإثبات بروتستو عدم الدفع فى محضر رسمى بمعرفته، وبعد ذلك يتم قيده بالسجل المعد لذلك حتى يتم الرجوع اليه فى حالة طلب شهادة بوجود بروتستو عدم دفع من عدمه، ويوم 15 يتم نشر البروتستو بالجريدة التجارية.

 

يقدم البروتستو لقلم المحضرين ويقوم رئيس القلم بمراجعه البروتستو، والتأكد من وجود السند "الكمبيالة" والعقد والبروتستو وخاتم البنك ومطابقة الاسم والعنوان والمبلغ وتاريخ الاستحقاق بأصل الكمبياله مع العقد، ويقوم بتقدير رسم البروتستو ويتم توريده لخزينة المحكمة ويتم قيده بدفتر قيد البروتستات فى ذات يوم التقديم.

 

يحرر المحضر فى ذات يوم القيد والاستلام بالانتقال الفعلى الى عنوان المدين المدون بالعقد والسند لتحصيل الكمبياله أو إثبات عدم الدفع، وفى حالة التحصيل يحرر "بروتستو" تحصيل وتسلم الكمبياله للمدين، ويثبت ذلك فى حينه على العقد المرفق ويقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد تحصيلها، ويتم توريد المبالغ المحصله للبنك ويرد لتسديده بدفتر القيد فى اليوم التالى مباشرة.

 

فى حاله عدم الدفع يحرر "بروتستو" عدم دفع والتأشير على الكمبيالة وترد للقلم للمراجعة ويسدد بدفتر قيد البروتستو ثم يسجل فى الفهرس الأبجدى لقيد بروتستات حسب تواريخ التنفيذ والحروف الأبجدية.

 

تنشر أحكام البروتستو بالجريدة التجارية، ولمحو آثار البروتستو لابد من إقامة دعوى محو بروتستو بالإجراءات العادية لرفع الدعوى تختصم فيها المستفيد من الكمبيالة المحرر عنها البروتستو ورئيس القلم التجارى بالمحكمة الصادر منها البروتستو، وتقدم فيها المستندات الدالة على سداد قيمة الكمبيالة وتطلب محو البروتستو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس موظفين بالوحدة المحلية بإيتاى البارود 4 أيام لتزويرهما فى ترخيص عقار سكنى

صور.. الشرطة النسائية تواصل تأمين الفتيات من التحرش فى ثانى أيام العيد

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك يقوده طفل بكفر شكر

اخبار مصر

الحوادث اليوم

قلم البروتستو

الكمبيالة

اشهار الافلاس

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة