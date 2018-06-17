مصلحة الكفاية الإنتاجية: إضافة 3 مهن جديدة خلال العام التدريبى المقبل

كتب إسلام سعيد

كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى خلال شهر مايو الماضى، عن أن المصلحة قامت بإعداد البرامج اللازمة لـ3 مهن جديدة تشمل مجالات تصنيع منتجات الألبان والخضر والفاكهة والعجائن والمخبوزات، حيث يجرى حالياً التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية لإعداد الخطة التدريبية لمهنة تصنيع الخضر والفاكهة اعتبارا من العام التدريبى المقبل.

وأشار التقرير، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير برامج مهنة الخراطة للصفوف الدراسية الثلاث وجارى تطوير 17 مهنة فى مجالات الطباعة والكهرباء والميكانيكا.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن المصلحة انتهت الشهر الماضى من امتحانات النقل لعام 2017/2018 كما تم تنفيذ 6 برامج تدريبية فى مجالات الاستشارات والتعليم المستمر والتدريب المهنى والفنى لـ 49 دارس من داخل وخارج المصلحة.

وأضاف الغمازى، أنه يجرى العمل على استحداث مهنة صيانة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت بمتابعة إعداد المواد التعليمية لمهنة صيانة المحركات البحرية ومهنة التريكو.

وفيما يتعلق بتحديث معدات المصلحة قال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إنه تم الشهر الماضى التعاقد على توريد المعدات لمعامل الحاسب الآلى وصيانة الشبكات وورش صيانة السيارات والتبريد والتكييف ومعامل وورش CNC، وذلك من خلال مشروع التدريب من اجل التشغيل الممول من البنك الإسلامى.

وأضاف الغمازى، أنه جارى تأهيل مراكز محرم بك بمنطقة غرب الإسكندرية ومركز طنطا بنسبة تنفيذ بلغت 90% كما يجرى الإعداد والتأهيل الجزئى لمراكز العاشر من رمضان وشمال القاهرة بموازنة العام المالى المقبل كما يجرى استكمال مركز كوم أوشيم بالفيوم بنسبة تنفيذ بلغت 96% وكذلك مركز الأميرية التجريبى ومعهد تدريب الكوادر بنسبة تنفيذ بلغت 10%.

وفى مجال الشراكات مع القطاع الخاص وأجهزة الدولة قال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمصلحة لتنفيذ برنامج "ابدا رحلتك" بمراكز دمياط والمحلة والزقازيق والذى يستهدف توفير عمالة فنية مؤهلة بمحافظات الوجه البحرى.

وأشار الغمازى إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتطوير مهنة التحكم الآلى بـ5 مراكز تابعة للمصلحة، وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET"، حيث أسفر عن توريد معدات ملابس جاهزة لمراكز دار السلام وطرة الأسمنت ومعادن وتبريد شبرا والحوامدية وكفر الزيات وكذلك التأهيل الجزئى لمراكز التكنولوجيا المتميز والمظلات وأسيوط ودار السلام وتبريد شبرا والحوامدية والتأهيل الشامل لمراكز طره الأسمنت وكفر الزيات وجارى تدعيم البنية التحتية لمركز زهراء حلوان.