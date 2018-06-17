مصرع شخص غرقا بترعة القاصد فى بركة السبع

المنوفية - محمود شاكر

لقى شخص مصرعه غرقا بترعة القاصد بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بغرق أحد الأشخاص بترعة القاصد بذات الناحية ووفاته.

بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة "م . ر . م" 17 سنة، بدون عمل ومقيم مركز تلا وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بركة السبع المركزى، وبسؤال والدة 51 سنة، بدون عمل ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء تواجده رفقة ابنه وانزلقت قدمه وسقط بالترعة وتوفى غرقاً لعدم إجادته السباحة لم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.