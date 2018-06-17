video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 12:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مدير حديقة الحيوان: الإقبال اليوم أكثر من أمس ونتوقع استقبال 70 ألف زائر

الأحد، 17 يونيو 2018 11:58 ص
مدير حديقة الحيوان: الإقبال اليوم أكثر من أمس ونتوقع استقبال 70 ألف زائر حديقة الحيوان
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
قال رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت منذ الصباح وحتى ظهر اليوم 30 ألف زائر، حيث تم رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الحديقة من نظافة وخدمات حرصا من إدارة الحديقة على تيسير الأمور على الزائرين.
 
 
وأضاف رحيم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن إقبال الزائرين اليوم فاق إقبالهم الأمس فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الإقبال اليوم من 60 إلى 70 ألف زائر خلال آخر أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أنه لم يتم رصد أية شكاوى حتى الآن.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حديقة الحيوان تشهد إقبالا كبيرا فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

"مفيش أحلى من البساطة".. عائلات يفترشون أرض الحدائق فى ثالث أيام عيد الفطر

وزير قطاع الأعمال العام يزور حديقة الميرلاند بمصر الجديدة

حديقة الحيوان

الجيزة

احتفالات عيد الفطر

عيد الفطر




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: الرئيس كلفنا بعلاج غير القادرين بكرامة على نفقة الدولة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة