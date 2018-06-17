مدير حديقة الحيوان: الإقبال اليوم أكثر من أمس ونتوقع استقبال 70 ألف زائر

كتب إبراهيم سالم

قال رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت منذ الصباح وحتى ظهر اليوم 30 ألف زائر، حيث تم رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات الحديقة من نظافة وخدمات حرصا من إدارة الحديقة على تيسير الأمور على الزائرين.

وأضاف رحيم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن إقبال الزائرين اليوم فاق إقبالهم الأمس فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الإقبال اليوم من 60 إلى 70 ألف زائر خلال آخر أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أنه لم يتم رصد أية شكاوى حتى الآن.