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فيديو.. سلاح الجو الليبى يدمر مخزن أسلحة للإرهابيين فى راس لانوف

الأحد، 17 يونيو 2018 02:57 ص
فيديو.. سلاح الجو الليبى يدمر مخزن أسلحة للإرهابيين فى راس لانوف سلاح الجو الليبى
كتب أحمد جمعة
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نشرت غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى التابعة للجيش الوطني الليبي  فيديو لطائرات عمودية تدمر مخزن للذخيرة في منطقة راس لانوف.
 
 
كانت غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى في ليبيا قد أعلنت شن مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات على مواقع وتجمعات الجماعات الارهابية في منطقة العمليات العسكرية من راس لانوف حتى مشارف مدينة سرت.
 
 
 
ودعت الغرفة كافة المواطنين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع الارهابيين وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.
 
 
وفي سياق متصل، اعلن المقدم شريف العوامى قائد  غرفة عمليات المنطقة الوسطى البدء رسميا بالعمليات العسكرية لسلاح الجو اللببي لتحرير الحقول النفطية.
 
 
 
 

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