فيديو.. جولات تفقدية لقيادات الأمن بالمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

كتبت دينا الحسيني

حذر مديرو أمن المحافظات السائقين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، حال عدم الالتزام بتعريفة الركوب، ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة، وتحرير مخالفات ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

والتقى مدراء الأمن بالمواطنين، ونبهوا على ضرورة عدم سداد مبالغ أكثر من تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ عن السائقين المخالفين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لضبط الأداء الأمنى فى الشارع.

جاء ذلك جلال جولات مديرى الأمن لتفقد مواقف السيرفيس فى القاهرة وكافة محافظات الجمهورية، تزامنًا مع تحريك أسعار الوقود، وحرص مدراء الأمن على التنبيه بضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة التى أعلنتها المحافظات، وعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة وتحصيل مبالغ أكثر من التعريفة المقررة فى خطوط السير.