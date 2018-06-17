"عمليات الوزراء" تنشر تعريفة وسائل المواصلات الرسمية بكفر الشيخ وقنا ودمياط

كتبت هند مختار

نشرت غرفة عمليات مركز معلومات مجلس الوزراء، تعريفة أسعار وسائل المواصلات الجديدة بكل من محافظات قنا ودمياط وكفر الشيخ وجنوب سيناء، وذلك بعد اعتمادها رسميا من المحافظين بكل محافظة على حدة.

وأوضحت الغرفة، فى بيان لها، أنه سيتم نشر تعريفة الركوب الجديدة أولاً بأول بكل محافظة على حدة بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة‪.‬











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