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الأحد، 17 يونيو 2018 12:58 م
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طالبان ترفض تمديد وقف إطلاق النار فى أفغانستان

الأحد، 17 يونيو 2018 12:15 م
طالبان ترفض تمديد وقف إطلاق النار فى أفغانستان طالبان - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، رفضها تمديد اتفاقها لوقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية مؤكدة استئناف القتال فور انقضاء الهدنة الليلة.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن "وقف إطلاق النار ينتهى الليلة وستُستأنف عملياتنا إن شاء الله. لا نية لدينا لتمديد وقف إطلاق النار".

وتأتى تصريحات مجاهد بعدما أعلن الرئيس الأفغانى أشرف غنى السبت أن الحكومة ستمدد وقف إطلاق النار من جانبها داعيا الحركة الى اتخاذ خطوة مماثلة.

وشهدت افغانستان احتفالات واسعة خلال عيد الفطر بعدما أعلنت طالبان هدنة فى البلاد مدتها ثلاثة أيام بدأت الجمعة وهى الأولى التى يتم إقرارها رسميا فى انحاء البلاد منذ الاجتياح الأميركى فى 2001.

وأمرت طالبان، اليوم الأحد، مقاتليها فى أفغانستان بتجنب تجمعات قوات الأمن والمدنيين وذلك بعد يوم من مقتل 25 شخصا فى هجوم انتحارى بينهم أعضاء فى الحركة كانوا يحتفلون بوقف غير مسبوق لإطلاق النار.

وطغى هجوم السبت الذى وقع عند أطراف مدينة جلال أباد فى ولاية ننغرهار الشرقية، على عطلة عيد الفطر التى اعتبرت استثنائية إذ تعانق خلالها عناصر طالبان مع قوات الأمن والسياسيين والمدنيين فى أنحاء البلاد والتقطوا صورا تذكارية معا وأدوا الصلوات إلى جانب بعضهم البعض فى مشاهد ما كانت ممكنة قبل عدة أيام فقط.


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