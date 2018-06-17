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صور.. وصول مهاجرين إلى إسبانيا بعد رحلة شاقة استمرت 9 أيام فى البحر

الأحد، 17 يونيو 2018 06:10 ص
صور.. وصول مهاجرين إلى إسبانيا بعد رحلة شاقة استمرت 9 أيام فى البحر وصول السفينة
رويترز - تصوير أ ف ب
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تصل قافلة بحرية تحمل 629 مهاجرا بعد إنقاذهم إلى ميناء بلنسية الإسبانى اليوم الأحد، الأمر الذى يضع نهاية لرحلة شاقة استمرت تسعة أيام فى البحر لكنه يفتح نقاشا محتدما فى أوروبا بشأن كيفية التعامل مع قضية الهجرة.

استقبال السفينة

استقبال السفينة


سفينة المهاجرين تصل إسبانيا
سفينة المهاجرين تصل إسبانيا


سفينة المهاجرين
سفينة المهاجرين

وتحركت إسبانيا سريعا لإنقاذ المجموعة وأغلبها من أفريقيا جنوب الصحراء على متن السفينة أكواريوس فى الأسبوع الماضى وعرضت استقبال السفينة التابعة لمؤسسة خيرية على بعد 700 ميل بحرى بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.

وبعد أن استغلت الحكومة الإيطالية الجديدة السفينة لتأكيد أوراق اعتمادها المناهضة للمهاجرين، استغل رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، الذى تولى منصبه قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع، الفرصة للتأكيد على موقف أكثر ليبرالية.

لكن محنة السفينة أكواريوس سلطت الضوء على فشل الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق على كيفية إدارة أعداد هائلة من الأشخاص الفارين من الفقر والصراع.

وصول سفينة مهاجرين إلى إسبانيا


وصول سفينة مهاجرين إلى إسبانيا

وقال الحاج أس سى الأمين العام للصليب الأحمر فى مؤتمر صحفى فى بالنسية أمس السبت "الناس تأتى إلى أوروبا بحثا عن القيم الأوروبية والتضامن والدعم".

وأضاف "أى شيء أقل من ذلك هو خيانة لأوروبا نفسها".

وثمة فريق من 2320 شخصا يضم متطوعين ومترجمين ورجال شرطة ومسؤولين فى قطاع الصحة فى انتظار السفينة أكواريوس وسفينتين إيطاليتين تحملان بعض ركاب أكواريوس لجعل الرحلة أكثر أمانا.

وصول سفينة مهاجرين إلى إسبانيا
وصول سفينة مهاجرين إلى إسبانيا


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