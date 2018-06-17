صور.. بلاغات ضد يحيى القزاز لتحريضه على مؤسسات الدولة والتواصل مع الإخوان

كتبت : دينا الحسيني

تقدم سمير صبرى المحامى وعدد من المواطنين ببلاغات ضد يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، تطالب بمحاكمته للتحريض على مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

واتهم سمير صبرى المحامى القزاز بالتطاول على رئيس الدولة وصلت إلى درجة التشكيك فى وطنيته، وأضاف بالبلاغ أن القزاز يسعى لإحداث فتنة وتوتر بين أبناء الوطن لزعزعة الاستقرار وطالب صبرى فى بلاغه التحقيق العاجل مع القزاز.

فيما تضمنت البلاغات الأخرى أن القزاز مرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضد الدولة فى ضوء تغريدات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت البلاغات قيام القزاز بعقد لقاءات مع يحيى حسين عبد الهادى المتحدث باسم لحركة المدنية الديمقراطية لاستغلال القرار الحكومى الأخير بشأن تعديل أسعار المواد البترولية لشحن الشارع ضد الدولة ومؤسساتها والدعوات للنزول للشارع والدعوة لاعتصامات وإضرابات.

وأيضا اتهم مقدمو البلاغات القزاز بالتواصل مع عدد من قيادات الإخوان فى الداخل والخارج فضلاً وتكليفه بتنفيذ مخطط بالاشتراك مع يحيى حسين عبد الهادى الذى ظهر مؤخرا بمداخلة تليفونية مع قناة مكملين مع الإخوانى محمد ناصر، على أن يقوم القزاز بتنفيذ مخطط الإخوان بالهجوم على مؤسسات الدولة ورموزها بينما يتولى يحيى حسين عبد الهادى تفعيل دور الإخوان داخل صفوف الحركة المدنية والتى بدأت بإعداد مأدبة إفطار لقيادات الإخوان حضرها محمد عبد القدوس وأبو العلا ماضى.

صورة من بلاغ سمير صبري المحامي ضد يحي القزاز (1) صورة من بلاغ سمير صبري المحامي ضد يحي القزاز (2)