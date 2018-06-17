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صور.. انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة فى كولومبيا

الأحد، 17 يونيو 2018 07:14 م
صور.. انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة فى كولومبيا انتخابات كولومبيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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شهدت مراكز الاقتراع فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية، إقبالا لا بأس به، اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدلى المرشحين الرئاسيين، بأصواتهم فى مراكز الاقتراع بالعاصمة بوجاتا، وسط تجمعات لأنصار كل منهما، وانتشر مكثف لقوات الأمن الكولومبية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى الأراضى الكولومبية، يوم 27 مايو الماضى، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء.

 

 

المرشح إيفان دوكي
المرشح إيفان دوكي

 

المرشح الرئاسي الكولومبي غوستافو بترو
المرشح الرئاسي الكولومبي غوستافو بترو

 

تأمين الانتخابات
تأمين الانتخابات

 

تصويت المرشح بترو
تصويت المرشح بترو

 

صندوق انتخابات
صندوق انتخابات

 


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