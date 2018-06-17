"صنداى تايمز" تكشف عن "المباراة المثالية" فى كأس العالم بروسيا

كتب: محمد محسن أبو النور

كشفت جريدة صنداى تايمز البريطانية عن المباراة المثالية فى كأس العالم المقام حاليا فى روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يخوض فى كأس العالم "المباراة المثالية"، بعد أن أصبحت المراهنات هى المباراة الرئيسية، أما كرة القدم فهى أمور ثانوية.

ولفتت الجريدة فى مقالة بقلم دومينيك لاوسون، إلى أن فلاديمير بوتين حصل على شىء واحد فى خطابه فى افتتاح كأس العالم لكرة القدم، حين تحدث عن "الأصول الإنسانية" لكرة القدم.

وأضاف الكاتب: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن يقال لنا إن اللعبة اخترعت من قبل البشر، فقد كان ذلك هو الشىء الذى أعلن فيه الرئيس الروسى أن الحدث الرياضى الأهم سيمكّن أولئك القادمين من مختلف بقاع الأرض من مقابلة الناس الذين يشاركونهم القيم نفسها".