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شهود عيان: انهيار عقار بولاق أبو العلا بسبب حريق نشب به

الأحد، 17 يونيو 2018 12:02 م
شهود عيان: انهيار عقار بولاق أبو العلا بسبب حريق نشب به الحريق
كتب: على عبد الرحمن - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل
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أكد شهود العيان على انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة بسبب حريق نشب به، أن الحريق نشب فى حوالى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ الحماية المدنية والتى وصلت على الفور، وقامت بالسيطرة على الحريق.
 
 
وقامت قوات الأمن بإخلاء عدد من المنازل المجاورة من السكان، كما قامت بفرض كردون أمنى ومنع وجود الأهالى بالمنطقة.
 
 
 وقالت وزارة الصحة، إنه لايوجد مصابين الحريق، وأضافت أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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