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سوريا الديمقراطية: مقتل 30 عنصرًا من داعش والسيطرة على بلدة الدشيشة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:37 م
سوريا الديمقراطية: مقتل 30 عنصرًا من داعش والسيطرة على بلدة الدشيشة قوات سوريا الديمقراطية
(أ ش أ)
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأحد، مقتل 30 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، فى معارك مع قوات (قسد(.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية - فى بيان نقلته قناة (الحرة الأمريكية - أن القوات تسيطر على بلدة الدشيشة التى كانت تخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، موضحه أن مقاتليها باتوا على مسافة ثلاثة كيلومترات من الحدود مع العراق.

وتعتبر بلدة الدشيشة أكبر وأهم معاقل تنظيم "داعش" على الحدود العراقية - السورية.

كانت قوات سوريا الديموقراطية، قد أعلنت، فى وقت سابق، إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على تنظيم "داعش" الإرهابى فى شرق البلاد.

 


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