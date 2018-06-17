سفر وعودة 617 مصريا وليبيا و 3شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

كتب: حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 617 مصريا وليبيا و 3 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 378 إلى الجانب الليبي، بينهم 22 مصريا و356 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 239 بينهم 179 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 3 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية.