وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومتر، كما تعرضت المقاطعات المجاورة إلى اهتزازات بدرجات أقل شملت إيباراكى شمال شرق طوكيو حيث تقع محطة توكاى النووية، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الياباني اليوم الأحد.

ولم تصدر الهيئة أي تحذيرات حتى الآن، من وقوع موجات مد عاتية "تسونامى".

