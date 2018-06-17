video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 02:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "حماية المستهلك" يصل مواقف بنها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

الأحد، 17 يونيو 2018 12:23 ص
رئيس "حماية المستهلك" يصل مواقف بنها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
وصل  اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، مدينة بنها بمحافظة القليوبية وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطة الشرقية، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، بعد زيادة أسعار الوقود.
 
وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مجمع مواقف بنها بمرافقة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة  واطمأن على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرةعلى الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.
 
وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مجمع مواقف بنها وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880  وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه موظفى جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، باستقلال سيارات الأجرة على أنهم مواطنين لرصد تعريفة الأجرة ومعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتعريفة المقررة. 

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (1)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (2)
رئيس جهاز حماية المستهلك

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (3)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (4)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتحدث مع أحد السائقين

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (5)
رئيس جهاز حماية المستهلك

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (6)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (7)
 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (8)
 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (9)
 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (10)
 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها (11)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملة مفاجئة لرئيس جهاز حماية المستهلك على مواقف الميكروباص بالشرقية

حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

بنها

موقف الميكروباص




لا تفوتك
كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة