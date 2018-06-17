رئيس "حماية المستهلك" يصل مواقف بنها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

كتب مدحت وهبة

وصل اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، مدينة بنها بمحافظة القليوبية وذلك عقب انتهاء جولته فى محافطة الشرقية، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة، بعد زيادة أسعار الوقود.

وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، مجمع مواقف بنها بمرافقة مدير إدارة المرور ومدير مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة واطمأن على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبهم بضرورة وضع تعريفة الأجرةعلى الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية، كما تفقد محطات الوقود وتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وتبادل رئيس جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل مجمع مواقف بنها وطالبهم بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880 وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه موظفى جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، باستقلال سيارات الأجرة على أنهم مواطنين لرصد تعريفة الأجرة ومعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتعريفة المقررة.



رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها



رئيس جهاز حماية المستهلك



رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها



رئيس جهاز حماية المستهلك يتحدث مع أحد السائقين



رئيس جهاز حماية المستهلك



رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد موقف بنها















