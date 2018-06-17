رئيس الوزراء: أى خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم

كتبت هند مختار

كلف الدكتور مصطفى مد بولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإ سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، ووجه المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل الموا صلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإ علام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.