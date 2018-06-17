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رئيس الوزراء: أى خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم

الأحد، 17 يونيو 2018 12:59 م
رئيس الوزراء: أى خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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كلف الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، ووجه المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق. 
 

وقد شدد رئيس الوزراء، على تطبيق القانون بكل حسم مع أى مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى.

 

 

 


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تعريفة الركوب

زيادة اسعار الوقود

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي




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