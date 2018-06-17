حملات تموينية ورقابية على محطات الوقود بعد تحريك الأسعار

كتب محمود عبد الراضى

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت محطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بها، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود.

وتحرر شرطة التموين محاضر ضد أصحاب محطات الوقود المخالفين، فيما خصصت أرقام لتلقي الشكاوى من المواطنين، وهي "24060800 - 24060801 - 24060802 - 24060803 – 24060804".

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى، البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة ، وبنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، والكيروسين، 5.50 جنيه للتر، والسولار 5.50 جنيه للتر ، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، و غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.